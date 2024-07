Vasco x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Brasileirão em ritmo insano e já tem mais uma rodada no horizonte. Nesta quarta-feira (3), o Vasco recebe o Fortaleza, pela 14ª rodada, em São Januário. Às 20h (de Brasília), os times duelam para subir na tabela, no que marca o reencontro das equipes após a batalha épica por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, em maio.

O Cruz-Maltino, dono da casa e que se classificou no duelo em questão, quer se afastar da zona do rebaixamento. Atualmente em 16º, com 11 pontos, a equipe do interino Rafael Paiva pode ganhar três posições em caso de vitória. Já o Fortaleza, que vem de quatro jogos sem perder, mira o G-6.

Onde assistir

O clássico terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-Per-View.

Como chega o Vasco

Já com clima mais ameno após flertar com uma crise pesada, o Vasco chega com problemas e possíveis novidades para enfrentar o Laion. O zagueiro João Victor, por exemplo, sofreu lesão no joelho direito e é desfalque certo para esta quarta. Guilherme Estrella, que deixou o gramado contra o Botafogo com dores no joelho, está sem contusão e até treinou nos últimos dias. O jovem de 19 anos, porém, não deve ser relacionado, segundo o “ge”.

Dessa forma, é capaz que Dimitri Payet volte ao 11 inicial, o que não acontece desde o dia 2 de junho. Ele atuou 45 minutos contra o rival carioca exatamente para que pudesse estar apto a entrar em campo por mais tempo – o francês se recuperou de lesão muscular na coxa direita após três semanas.

David cumpriu suspensão na última rodada e deverá reaparecer entre os titulares na ponta esquerda. Lembrando que o jogador segue pendurado, já que a suspensão foi por cartão vermelho contra o Bahia.

O volante Mateus Carvalho é outro que retorna. Ele esteve ausente contra o Botafogo após levar três amarelos na competição. É provável, então, que ele retome a posição de titular ao lado de Hugo Moura, com JP indo para o banco.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza, por sua vez, vem em ótima sequência na temporada. Venceu três de seus últimos quatro jogos. Apesar disso, porém, não vence há exatamente quatro compromissos quando atua longe do Castelão, com duas derrotas no período.

Para enfrentar o Vasco, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com o retorno de Pedro Augusto; o volante estava suspenso e não encarou o Juventude na vitória tricolor por 2 a 1, no último domingo (30). Ele disputa posição com Lucas Sasha

Yago Pikachu, por outro lado, tem três amarelos e desfalcará a equipe contra seu ex-clube. Autor de um dos gols contra os gaúchos, o Pokémon deve dar vaga a Dudu. Na lateral-esquerda, Felipe Jonatan foi titular contra o Juventude, mas pode dar lugar a Bruno Pacheco.

VASCO x FORTALEZA

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 03/07/2024, às 20h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (JP), Adson, Payet (Mateus Carvalho) e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Hércules, Lucas Sasha (Pedro Augusto) e Pochettino; Marinho (Dudu), Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR/SP-Fifa)

