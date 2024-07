Athletico-PR x São Paulo: onde assistir, arbitragem e escalações

Athletico Paranaense e São Paulo medem forças nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Ligga Arena, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão venceu sua última partida, fora de casa e agora quer manter o embalo para entrar no G-4. Cenário parecido do Tricolor Paulista, que vem de duas vitórias seguidas diante de Criciúma e Bahia. As duas equipes, inclusive, estão próximas na tabela. Os paranaenses estão na quinta colocação, com 22 pontos, enquanto o Soberano está uma posição atrás, com 21 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, Furacão Play e Cazé TV.

Como chega o Athletico

A principal notícia do Athletico para o confronto será a volta do centroavante Mastriani, Afinal, ele foi poupado por conta de desgaste físico, mas agora retorna ao time titular. Em contrapartida, o atacante Cuello, com dores no joelho, ainda é dúvida e precisará passar por avaliações. Além disso, outro sem a presença confirmada é Felipinho, se recuperando de uma hepatite. Por fim, Nikão sofreu uma lesão na coxa e deve ser desfalque , enquanto Bento e Canobbio estão a serviço de suas seleções na Copa América. Aliás, a equipe segue comandada por Juca Antonello, enquanto o Furacão procura um novo técnico.

Como chega o São Paulo

Já o São Paulo terá como principal desfalque o atacante Luciano. Afinal, o camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Bahia e será desfalque por suspensão. Quem retorna é o técnico Luis Zubeldía que cumpriu sua suspensão na última partida e volta ao banco de reservas. Assim como Rodrigo Nestor que retornou de lesão e deve ser opção. Contudo, deve começar no banco de reservas. Por fim, o Tricolor Paulista tem os desfalques de sempre. Rafael, Ferraresi, James Rodriguez e Bobadilla estão com suas seleções na Copa América, enquanto Rafinha e Pablo Maia estão entregues ao departamento médico.

ATHLETICO X SÃO PAULO

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: 3/7/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Linck; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian, Zapelli (João Cruz); Julimar, Mastriani (Pablo). Técnico: Juca Antonello.

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Wellington Rato (Rodrigo Nestor), Lucas e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Athletico-PR x São Paulo: onde assistir, arbitragem e escalações apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.