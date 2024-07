Vini Jr é desfalque do Brasil nas quartas da Copa América

Se avançar para as quartas de final da Copa América, o Brasil não poderá contar com seu principal jogador. O atacante Vini Jr., que estava pendurado com um cartão amarelo, recebeu o segundo contra a Colômbia após falta dura em James Rodríguez e não estará apto para entrar em campo.

Logo aos seis minutos, o camisa 7 brasileiro acertou uma braçada no rosto do camisa 10 colombiano em falta próxima a área do Brasil. Na cobrança, James ainda acertou o travessão do gol defendido por Alisson.

Como opção para a ponta esquerda, Dorival Júnior pode utilizar o camisa 10 Rodrygo. Assim, o treinador abriria espaço para que um centroavante atue por dentro no ataque.

O técnico Dorival Júnior, em coletiva de imprensa na véspera do confronto, foi perguntado sobre poupar os jogadores pendurados. Ele reafirmou que a Seleção iria com força máxima. Éder Militão, Wendell e Lucas Paquetá também estão pendurados.

