Novorizontino e Mirassol empatam e seguem no meio da tabela da Série B

No jogo que marcou o encerramento da 13ª rodada da Série B do Brasileiro, Novorizontino e Mirassol empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (2/7), em Novo Horizonte, no interior paulista.

Os anfitriões largaram na frente com Fabrício Daniel, que chegou a ter um segundo gol anulado após revisão do VAR. Dellatorre igualou para os visitantes ainda no primeiro tempo no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Com o resultado – o segundo empate entre os times na temporada -, ambos têm os mesmos 19 pontos e aparecem próximos no meio da tabela. Enquanto o Novorizontino ocupa a 11ª posição, o Mirassol ocupa uma colocação acima pelo critérios de desempate: saldo de gols.

Os rivais, aliás, estão a três pontos atrás do Operário-PR, o primeiro time dentro do G4, o pelotão de acesso à elite nacional.

Pela 14ª rodada da Segundona, o Novorizontino visita o Avaí na segunda-feira (9), às 20h, na Ressacada, em Florianópolis. No dia seguinte, o Mirassol recebe o CRB, às 21h, no Maião, em Mirassol.

