Sem Pedro, Tite deve promover duas mudanças em escalação do Flamengo

O líder ainda é o mesmo, mas o Flamengo que encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (03) será diferente ao que venceu o Cruzeiro na última rodada. O técnico Tite promoveu mudanças no meio e no ataque durante o último treino no Ninho do Urubu e a tendência é que as alterações sejam mantidas para o jogo na Arena MRV, às 21h30.

A primeira mexida nada mais é que uma boa notícia para o torcedor: o retorno de Erick Pulgar. O volante se reapresentou ao Flamengo após a eliminação do Chile na Copa América, treinou normalmente e deve assumir o lugar do jovem Lorran no time de hoje. O chileno não vai a campo pelo Rubro-Negro desde a goleada sobre o Vasco, por 6 a 1, no dia 02 de junho, no Maracanã.

Em contrapartida, Pedro está praticamente confirmado entre os suplentes de Tite para o jogo. Isso porque o artilheiro apresentou um alto índice de desgaste às vésperas do confronto e deverá ser preservado pelo técnico. Sem o camisa 9 e sem Gabigol, cortado devido aos imbróglios por renovação, Carlinhos volta a ganhar chance entre os titulares.

Provável escalação do Flamengo

O Rubro-Negro deve ir a campo com: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos.

Pedro na temporada

De certa forma, o alto índice de desgaste apresentado por Pedro estava previsto. Afinal, o atacante atuou por 1.066 minutos e esteve presente em todas partidas do Flamengo no Brasileirão. O artilheiro permaneceu em campo por 90 minutos em nove dos 13 jogos disputados pelo Rubro-Negro na competição.

A ausência de Pedro é significativa, pois o atacante participou diretamente de 10 gols do Flamengo em 13 jogos. Ao todo, são seis tentos e quatro assistências.

Carlinhos no Flamengo

Substituto de Pedro nesta quarta-feira, Carlinhos voltou a receber oportunidade na derrota para o Juventude, por 2 a 1, no dia 26 de junho. O atacante não ia a campo desde o empate sem gols com o Palmeiras, em abril, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão. À época, o atleta também iniciou a partida entre os titulares devido ao desgaste do camisa 9.

