Ex-jogador colombiano lamenta resultado contra o Brasil na Copa América

Em outros tempos, empatar com o Brasil poderia ser encarado como um bom resultado. Porém, não foi dessa forma que encarou o ex-jogador Faustino Asprilla após o confronto pela terceira rodada do Grupo D da Copa América.

Na análise feita em programa da ‘ESPN’ local, Asprilla relembrou sua frase na prévia do confronto onde chegou a dizer que, com a atual formação, a Colômbia tinha condições de “passar por cima” do Brasil. Por isso, ele entende que o marcador final simbolizou que os Cafeteros perderam uma grande oportunidade de superar a Seleção pela segunda vez seguida. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o último confronto antes da competição continental, os comandados de Néstor Lorenzo venceram em Barranquilla, de virada, por 2 a 1.

“Foi uma boa partida, mas não acho que foi uma partida brilhante. Eu disse outro dia e isso deu a volta ao mundo porque eu disse que a Colômbia ia passar por cima do Brasil. Me parecia uma coisa normal pela qualidade dos jogadores que tem o Brasil hoje. São jogadores que não conseguem trocar três passes no meio de campo. Eu nunca tinha visto isso. Os brasileiros não conseguirem trocar três passes entre eles”, disse o ex-atleta que passou, pelo futebol brasileiro, em clubes como Palmeiras e Fluminense.

“Quando a Colômbia apertava, ou perdiam a bola ou chutavam para qualquer lado. Quando vimos isso? E isso não é de hora, faz algum tempo. Por isso, pra mim, a Colômbia perdeu uma linda oportunidade de ganhar novamente do Brasil. Porque, se fosse ao contrário, se fosse a Colômbia que tivesse jogadores que não conseguissem trocar três passes entre eles, o Brasil aproveitaria e faria oito, nove gols. Então, pra mim, a Colômbia não aproveitou a oportunidade de ganhar.”

Chance de reencontro

Por conta da formatação das quartas de final da Copa América, as duas seleções podem se reencontrar em uma possível semifinal. Para isso, os Cafeteros precisam passar pelo Panamá e a Seleção Brasileira eliminar o Uruguai.

