O Bayern acertou mais uma contratação para a temporada 2024/25. Trata-se do meia João Palhinha, do Fulham, que está disputando a Eurocopa com a seleção de Portugal.

A informação é do jornalista Fabrizio Romano, divulgada na tarde desta quarta-feira (3) em seu X. O jogador tem 28 anos e atua no futebol inglês há duas temporadas, transformando-se, assim, em peça fundamental no esquema do técnico Marco Silva.

LEIA MAIS: Tênis atirado em campo atrapalha goleiro da Romênia em gol da Holanda

O Bayern, segundo Romano, pagará cerca de 55 milhões de euros pelo português, sendo que 5 milhões seriam em bônus adicionais. No total, a transação gira em torno, então, de R$ 331 milhões, no câmbio atual.

Palhinha, de 28 anos, chegou ao Fulham proveniente do Sporting, clube que o revelou. Ele tem passagens por empréstimo em clubes como Moreirense, Belenenses e Braga, antes de se firmar nos Leões, na temporada 2020/21.

Após dois anos como titular, chamou a atenção da Premier League, se transferindo para o Craven Cottage na temporada 2022/23 por 22 milhões de euros à época. No Bayern, ele se juntará ao compatriota Raphaël Guerreiro.

Além de Palhinha, os Bávaros já fecharam com o zagueiro Hiroki Ito (ex-Stuttgart), os pontas Bryan Zaragoza (ex-Granada) e Nestory Irankunda (ex-Adelaide United) e o atacante Armindo Sieb (ex-Greuther Fürth).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bayern acerta contratação de jogador da seleção de Portugal apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.