Palmeiras perde Zé Rafael, mas tem Giay fazendo seu primeiro treino

O Palmeiras encerrou sua preparação para o duelo contra o Grêmio, que acontece nesta quinta-feira (4), às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade teve a presença do lateral-direito Agustín Giay, recém-chegado do San Lorenzo e que participou do treino pela primeira vez com o elenco.

Com a participação do argentino, os três reforços contratados pelo Verdão na atual janela de transferências já treinam com o restante da equipe. Afinal, além de Giay, Felipe Anderson e Maurício já vêm treinando com o restante do plantel.

A má notícia ficou por conta de Zé Rafael. O volante, que já seria baixa contra o Grêmio por ter levado o terceiro cartão amarelo, passou por exames e foi constatada uma lesão na coxa direita. O jogador pediu para deixar o campo no clássico contra o Corinthians após sentir a lesão e não tem prazo para retorno.

Após o treino, o lateral-direito Marcos Rocha projetou o duelo contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Brasileiro.

“São dois times copeiros, que gostam de jogar, que brigam fisicamente pelas disputas. Estamos desfalcados, mas temos jovens que estão dando conta do recado. Faremos de tudo para voltarmos com mais uma vitória e continuarmos brigando pela liderança do campeonato”, disse Marcos Rocha.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras é o segundo colocado com 26 pontos, um a menos que o Flamengo. Assim, um tropeço do Rubro-Negro e uma vitória Alviverde no Rio Grande do Sul faz com que a equipe de Abel Ferreira assuma a liderança do Campeonato Brasileiro.

