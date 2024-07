STJD pune Felipe Melo por empurrão a assessor do Atlético-GO

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) puniu o zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, com um jogo de suspensão pelo empurrão que o defensor proferiu a Álvaro Castro, profissional de imprensa do Atlético-GO. O incidente se deu no duelo entre as equipes no Maracanã, pela nona rodada – leia aqui e relembre.

Segundo o portal “Uol”, o SJTD modificou a classificação da denúncia de “agressão” para “ato hostil”, o que contribuiu para que a pena não fosse tão grave. Em caso de agressão, ele poderia pegar de quatro a 12 jogos de gancho. Como Felipe Melo foi expulso, ele já cumpriu a suspensão de um jogo e está livre para atuar. O assessor pegou punição de 15 dias.

LEIA MAIS: Thiago Silva segue preparação para retorno ao Fluminense: ‘Cada dia mais perto’

Gancho de um jogo ao zagueiro do Fluminense

As denúncias contra Felipe Melo constavam em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJ): 254-A (praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente – pena: suspensão de 4 a 12 partidas); e 257 (participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente – pena: suspensão de 2 a 10 partidas).

O Tribunal entendeu, porém, que o episódio não tratou-se de agressão, mas, sim, ato hostil. Dessa forma, a denúncia do artigo 254-A foi desclassificada para o 250. Além disso, desconsiderou-se o artigo 257 para ambos.

O fato de Álvaro Castro ter invadido o campo pesou contra o assessor do clube goiano. A decisão, no entanto, revoltou a defesa do Atlético-GO, com o advogado Filipe Oliveira classificando a decisão como “inversão de valores”.

Ainda segundo a publicação, Felipe Melo participou presencialmente da audiência, negando a agressão. O zagueiro admitiu ter agido errado , revelando ter sido “tomado pela emoção”.





Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post STJD pune Felipe Melo, do Fluminense, por um jogo por empurrão a profissional do Atlético-GO apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.