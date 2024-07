A CBF promoveu uma alteração no horário do jogo entre Flamengo e Cuiabá. A partida, que estava prevista para acontecer às 21h, agora está marcado para 20h (de Brasília). O confronto acontece no próximo sábado (06/07), pela 15ª rodada do Brasileirão.

LEIA MAIS: Flamengo volta à Europa em busca de reforços

Flamengo x Cuiabá

A mudança de horário aconteceu por conta da Data-Fifa. Afinal, Brasil e Uruguai se enfrentam neste sábado (06/07), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa América. A CBF, dessa forma, não quis que os jogos de Flamengo e Seleção acontecessem ao mesmo tempo e optou pelo adiantamento da rodada do Brasileirão.

O jogo do Brasil, por sinal, interessa diretamente ao Flamengo. Afinal, Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta vêm atuando pelo Uruguai nesta Copa América. Portanto, em caso de uma vitória da Seleção Brasileira neste fim de semana, os quatro uruguaios retornam ao Rio de Janeiro e ficam à disposição de Tite novamente.

Apesar dos desfalques, os jogadores rubro-negros vêm conseguindo bons resultados nesta Data-Fifa. Com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, os comandados de Tite seguem na liderança isolada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post CBF muda horário de jogo entre Flamengo e Cuiabá apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.