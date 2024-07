Gustavo Mosquito pede rescisão com Corinthians por atraso nos pagamentos

A crise no Corinthians parece não ter fim. Nesta quarta-feira (3), dia em que o clube apresentou novos diretores que prometeram cumprir o orçamento e quitar os salários em atraso dos jogadores, o atacante Gustavo Mosquito pediu a rescisão de contrato por conta dos pagamentos em atraso. A informação é do jornalista Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes.

O atleta foi à Justiça do Trabalho para encerrar o vínculo. Afinal, o Timão deve três meses de direitos de imagem e não recolheu FGTS, o que é suficiente para rescisão unilateral do contrato. O staff de Gustavo Mosquito acredita que ele ficará livre em breve. Por outro lado, o clube afirma que não foi notificado da decisão.

Mosquito foi titular na última segunda-feira, quando o Corinthians saiu derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque. No entanto, o jogador não treinou nesta quarta-feira e está fora do jogo contra o Vitória, na Neo Química Arena, na próxima quinta (4).

Como já passou dos sete jogos no Campeonato Brasileiro, ele não pode atuar em mais nenhuma equipe da elite. Assim, a Série B e o exterior viram opção. Recentemente, o Santos procurou o clube do Parque São Jorge, mas o presidente Augusto Melo não aprovou a saída do atacante.

Nesta temporada, Gustavo Mosquito disputou 27 partidas pelo Timão, com um gol e duas assistências. No total, acumula 177 jogos com a camisa corintiana, 18 bolas na rede e um título: o Paulista de 2019.

