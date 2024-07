Internacional vive expectativa do retorno de Valencia

O Internacional vive a expectativa do retorno do atacante Enner Valencia. Isso porque ele disputa a Copa América pela seleção equatoriana e já é desfalque por alguns jogos. Caso o Equador seja eliminado na quartas de final da competição continental, ele pode retornar ao time para a rodada do próximo fim de semana. O Colorado se movimenta e traça um planejamento de logística para contar com o jogador de olho no embate com o Vasco.

A sua seleção vai enfrentar a Argentina nas quartas de final da Copa América nesta quinta-feira (04). Como o adversário é o favorito no confronto, a torcida do Inter sonha com o seu retorno. Vale ressaltar que Valencia tem baixa frequência em campo nesta temporada. Afinal, foi ausência em 57% dos compromissos da equipe em 2024.

Ao todo, foram 14 jogos dos 33 possíveis, sendo 11 no Gauchão, um na Copa do Brasil, um na Sul-Americana e apenas 45 minutos no Campeonato Brasileiro. A explicação para este cenário foi uma lesão no pé direito, que o atacante sofreu no clássico com o Grêmio, no dia 25 de fevereiro, pelo Estadual. Houve um agravo do trauma na região no primeiro jogo contra o Juventude pelas semifinais do mesmo torneio, já em março.

Além disso, Valencia esteve na lista de convocados da seleção do Equador para a Data Fifa em junho e depois para a disputa da Copa América. Assim, por conta deste cenário, ele será desfalque pela nona partida consecutiva. Dessa vez, no confronto com o Fluminense, pela 14ª rodada da Série A, nesta quinta-feira (04).

Valencia segue como artilheiro do Internacional no ano

Mesmo neste período sem conseguir atuar pelo Colorado, o centroavante permanece como o máximo goleador da equipe na temporada. Ao lado de Wesley, ele tem seis gols, além de duas assistências. A última vez que marcou foi na vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil. Exatamente há 112 dias e, depois disso, Valencia entrou em campo pelo Inter apenas mais quatro vezes.

A chance de voltar a ter Valencia à disposição na 14ª rodada traz otimismo para o técnico Eduardo Coudet. Afinal, ele sofre com carência de opções de centroavantes. Prova disso é que no último compromisso, o empate em 1 a 1 com o Criciúma, Lucca Drummond, de 20 anos, estreou como titular no time principal. Alario, por exemplo, retornou aos treinos e Lucca segue machucado.

A diretoria do Internacional já encaminhou um plano de logística para trazer o centroavante de Houston, nos Estados Unidos. Isso caso a Argentina elimine o Equador nas quartas de final da Copa América. No torneio de seleções, ele participou de dois jogos. Isso porque foi expulso na estreia da equipe, na derrota para a Venezuela.

Assim, cumpriu suspensão na vitória sobre a Jamaica e retornou no empate com o México. O duelo com o Vasco, no próximo domingo (07), pode ser representativo não apenas pela possível volta de Valencia. Como também marca o retorno da equipe ao Beira-Rio após a tragédia das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Internacional vive expectativa do retorno de Valencia apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.