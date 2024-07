Torcedores reclamam da ausência de Pedro na Seleção Brasileira

O desempenho da Seleção Brasileira na Copa América deixou torcedores na bronca. Para muitos deles, falta um nome de referência no ataque. A reportagem do J10 esteve na Fan Zone da competição, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e escutou alguns rubro-negros, do Flamengo, que cobraram a ausência do atacante Pedro na Canarinho.

Para Felipe, que estava acompanhado de sua esposa e sua filha, o jogador do Flamengo, de 27 anos, é o grande nome que falta na Seleção. Mesmo o atacante desfalcando o time carioca, caso fosse convocado, ele ficaria feliz em vê-lo ir bem com a Amarelinha.

“Pedro, com certeza! Nós estamos precisando de um centroavante, não tem nenhum. Estamos passando perrengue com esses caras. Está faltando um matador. Provavelmente eu ficaria triste se ele fosse convocado, pois desfalcaria o Flamengo no Brasileirão. Mas também ia gostar de ver ele metendo gol”, afirmou.

Na convocação do técnico Dorival Júnior para a Copa América, os jogadores que se aproximam de Pedro, com características em campo, são Endrick e Evanílson. Ambos, no entanto, são reversas.

‘Tá faltando o Pedro na Seleção’

Assim como Felipe, Júnior, de 28 anos, seguiu na mesma linha de raciocínio e questionou a ausência do camisa 9 na Seleção.

“Tá faltando o Pedro na Seleção. Mas, como eu gosto do Flamengo mais do que o Brasil, eu prefiro que ele esteja no Flamengo, ganhando, mais do que no Brasil”, iniciou.

“Com certeza (Pedro seria a solução para o Brasil). O Flamengo tem, hoje, um dos cinco melhores jogadores do Brasil”, completou.

Números de Pedro em 2024

Pedro é um dos grandes nomes do Flamengo na temporada. Até aqui, o atacante marcou 24 gols em 32 jogos, além de dar seis assistências.

