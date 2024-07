Arsenal tenta contratação de jovem destaque da Euro 2024

A eliminação da Itália nas oitavas de final da Eurocopa não desvalorizou as boas atuações do jovem Riccardo Calafiori. Dessa maneira, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Arsenal aparece como o grande favorito para contratar o zagueiro do Bologna nesta janela de transferências.

Além disso, o Arsenal chegou a apresentar um projeto e uma oferta que deixou tanto o jogador quanto o Bologna, satisfeitos em concluir a transferência. Assim, o jornalista afirma que o clube londrino está perto de acertar a contratação de Calafiori.

No entanto, Juventus e Real Madrid também observam a situação do zagueiro e a próxima semana será decisiva para o negócio.

Na última temporada, Riccardo Calafiori disputou 33 partidas com a camisa do Bologna, marcou dois gols e deu cinco assistências.

