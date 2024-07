Flamengo inicia conversas pela contratação de Lucas Paquetá

O Flamengo tem o desejo de repatriar Lucas Paquetá. Por meio de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, o Rubro-Negro iniciou conversas pela contratação do meio-campista, que está disputando a Copa América pela Seleção Brasileira. Segundo o “Ge”, que divulgou a informação, as partes envolvidas enxergam com bons olhos a movimentação por diversos fatores.

As conversas entre Marcos Braz e o estafe do jogador começaram há cerca de um mês. Entretanto, o negócio é visto como complexo.

Para Paquetá, um retorno ao Flamengo pode ser bom para tirá-lo do ambiente em que está sendo investigado na Inglaterra por envolvimento em apostas.

