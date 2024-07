CBF vai pedir punição à arbitragem de Brasil x Colômbia

A CBF não ficou satisfeita com a atuação da arbitragem no empate do Brasil com a Colômbia, na última terça-feira. Diante disso, a entidade vai enviar uma reclamação formal à Conmebol, pedindo punição aos árbitros envolvidos na partida pela Copa América.

De acordo com “Uol”, a CBF prepara ainda nesta quarta-feira um documento para enviar à Conmebol, no qual apontará problemas dos árbitros. O desejo é que além do árbitro Jesus Valenzuela, da Venezuela, e o árbitro de vídeo, Mauro Vigliano, da Argentina, e os demais membros sejam punidos.

A CBF reclama, principalmente, do pênalti não marcado em Vini Jr. Aliás, a Conmebol reconheceu o erro do VAR ao não marcar a penalidade. Inclusive, a entidade também enviará o ofício à comissão de arbitragem da Fifa.

Dentro de campo, o Brasil também precisa se preocupar. Como resultado, a seleção colombiana avançou em primeiro, no Grupo D, e enfrenta o Panamá nas quartas de final. Por outro lado, a Seleção Brasileira (sem Vini Jr.) terá, pela frente, o Uruguai. Caso os adversários da última terça avancem, haverá o reencontro na semifinal, já que estão do mesmo lado do chaveamento.

