Uefa investiga gesto polêmico de Demiral, herói da Turquia na Euro 2024

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (3) que abriu uma investigação sobre o gesto de Merih Demiral durante a partida das oitavas da Euro 2024 contra a Áustria, por “comportamento inadequado”. Embora tenha sido o grande destaque da vitória turca por 2 a 1, que classificou a seleção para as quartas de final, com dois gols marcados, o zagueiro pode ser punido pelo gesto ligado à extrema-direita turca.

Demiral comemorou o segundo gol com um gesto associado ao grupo ultranacionalista turco ‘Lobos Cinzentos’. Nas redes sociais, o zagueiro publicou a imagem da comemoração com a legenda “quão feliz é aquele que diz: eu sou turco”, lema cunhado por Mustafa Kemal Atatürk, fundador da Turquia moderna.

A UEFA informou que um “investigador de ética e disciplina” acabou sendo designado para analisar o caso.

“Uma investigação foi aberta de acordo com o artigo 31(4) do Regulamento Disciplinar da Uefa, em relação ao alegado comportamento inapropriado do jogador da Federação Turca de Futebol, Merih Demiral”, diz o comunicado da Uefa.

LEIA MAIS: veja os confrontos das quartas de final da Euro 2024 e onde assistir

Além disso, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, condenou o gesto no ‘X’, antigo ‘Twitter’.

“O símbolo da extrema-direita turca não tem lugar nos estádios. Usar a Euro como plataforma para o racismo é completamente inaceitável. Dessa maneira, esperamos que a Uefa investigue o caso e imponha sanções”, escreveu.

Ne mutlu Türküm diyene! pic.twitter.com/4K3kVPFxgW — Merih Demiral (@Merihdemiral) July 2, 2024

Demiral tenta explicar o gesto após a vitória sobre a Áustria

“Eu tinha uma comemoração específica em mente, algo conectado com a minha identidade turca. Tenho muito orgulho de ser turco e senti isso profundamente após marcar. Depois do segundo gol, esse sentimento aflorou e me levou a fazer esse gesto. Mas estou muito feliz por ter feito isso. Todos os torcedores estão orgulhosos de nós. Vi pessoas na arquibancada fazendo este gesto e quis fazer o mesmo”, explicou o zagueiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Uefa investiga gesto polêmico de Demiral, herói da Turquia na Euro 2024 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.