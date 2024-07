Grêmio x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações

Grêmio e Palmeiras medem forças nesta quinta-feira (4), às 19h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho conseguiu voltar a vencer no Brasileirão ao bater o Fluminense no ‘duelo de desesperados’, mas ainda segue na zona de rebaixamento. Já o Verdão está na vice-liderança da Série A, com 26 pontos, um atrás do Flamengo e vindo de uma vitória no clássico contra o Corinthians, que levantou a moral da equipe.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Grêmio

Depois de enfrentar uma seca de sete jogos sem vencer, o Grêmio voltou a triunfar e agora busca emendar uma sequência positiva para se livrar da zona de rebaixamento. Para isto, Renato Gaúcho terá que lidar com a ausência de Dodi, suspenso. Assim, existe a chance de que Villasanti possa voltar da Copa América a tempo de estar à disposição de treinador. Contudo, se o paraguaio não voltar a tempo, Du Queiroz e Felipe Carballo disputam a vaga. Os atacantes Diego Costa e André Henrique seguem lesionados. Por fim, Soteldo segue com a Venezuela na Copa América.

Como chega o Palmeiras

A vitória no clássico serviu para dar motivação à equipe de Abel, que havia sido surpreendida contra o Fortaleza na rodada anterior, perdendo por 3 a 0. Contudo, o treinador português terá desfalques importantes. Zé Rafael, Raphael Veiga e Gabriel Menino são baixas certas por suspensão. O meia foi expulso no Dérbi e os demais pelo terceiro amarelo. Por outro lado, o volante Aníbal Moreno retorna e deve estar entre os 11 iniciais. Por fim, Gustavo Gómez encerrou sua participação com o Paraguai na Copa América, mas não deve estar à disposição do comandante para a partida no Sul.

GRÊMIO X PALMEIRAS

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: 4/7/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Kannemann e Reinaldo; Carballo (Villasanti), Pepê e Edenilson; Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo (Vitor Reis), Naves e Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho e Jhon Jhon; Estêvão, Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

