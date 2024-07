Jogadores do Corinthians se envolvem em acidente após festa

Os jogadores do Corinthians, Pedro Henrique e Carlos Miguel se envolveram em um acidente de trânsito, na madrugada desta quarta-feira (3) após festa de despedida do goleiro. O atacante, que estava dirigindo o carro, bateu no portão de um morador em uma casa de condomínio em Arujá, cidade na Grande São Paulo.

O delegado do caso, Jaime Pimentel, afirmou que Pedro Henrique apresentou sinais de embriaguez ao descer do carro. Os dois atletas estavam uma festa dentro do condomínio.

“Não há nenhum depoimento testemunhal. Somente a vítima declara que ele estava embriagado. E pelas imagens que nós analisamos, nós acreditamos que ele está com sinais de embriaguez, cambaleando quando sai do veículo e outros sinais, como entrar na traseira do veículo. Ele também demora para sair do veículo, enfim.. todos sinais que o relatório de investigação vai trazer para nós como prova indireta de possível embriaguez”, disse Pimentel.

B.O contra os jogadores

De acordo com o BO, o morador Adrien se assustou com o barulho pela batida do carro no portão e, ao sair de casa, se deparou com o condutor do veículo (Pedro Henrique) com sinais de embriaguez. Depois disso, ele pediu a chave do veículo ao atleta, porque o atleta estaria bêbado. Na sequência, o morador declarou que recebeu ofensas do atacante.

O que diz a Secretária de Segurança Pública

Em nota, a Secretária de Segurança Pública, inclusive, confirmou o registro da ocorrência como ameaça, lesão corporal e dano.

“Policiais militares foram para uma ocorrência de dano, nesta quarta-feira (3), em um condomínio no Jardim São Jorge, em Arujá. Chegando ao local, os PMs apuraram que o proprietário de uma residência se desentendeu com um advogado, em razão de seu cliente ter danificado o portão da casa com um veículo. As partes foram conduzidas à delegacia, onde foram ouvidas. O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e dano na Delegacia de Polícia de Arujá, que solicitou perícia ao local e ao veículo”.

Corinthians se manifesta

A assessoria do Timão disse, portanto, que “o clube não vai se manifestar”. Já a de Pedro Henrique, aliás, comentou que o atleta “está focado no jogo”. Por fim, a de Carlos Miguel disse que “vai procurar saber o que houve”.

Em meio às polêmicas fora de campo, o Corinthians enfrenta o Vitória nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

