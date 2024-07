Vice do Corinthians contrata detetive para investigar contrato

Armando Mendonça, segundo vice-presidente do Corinthians, afirmou à Polícia Civil que contratou o detetive Felipe de Lacerda. Afinal, o dirigente estava a fim de investigar a Neoway Soluções Integradas, empresa “laranja” que recebeu parte do valor de um contrato envolvendo o Timão e a patrocinadora Vaidebet.

As informações foram publicadas inicialmente pelo “GE”. O site noticiou ainda que o dirigente do Corinthians contratou o detetive em abril deste ano, após receber uma denúncia sobre uma possível irregularidade entre a empresa e o Timão. A Neoway, inclusive, recebeu cerca de R$ 1,5 milhão na época da assinatura do acordo entre as partes envolvidas.

Após comparecer à Delegacia, o detetive, que é CEO da empresa Vênus, comentou:

“Eu nunca mais vou ser o que eu sou, como é que eu vou aparecer para o meu cliente se vocês estão acabando com a minha carreira, olha que loucura!”, comentou, em contato com a imprensa presente.

Já o advogado do detetive pontuou:

“Vou ser breve, porque as informações estão em segredo de justiça. Só para esclarecer, o meu cliente foi intimado na condição de testemunha. Embora tenha o sigilo profissional a resguardar; por autorização do contratante, ele trouxe algumas informações para colaborar com a investigação”, comentou Leonardo Peret.

Crise no Corinthians

O episódio envolvendo um detetive e o contrato do Corinthians com a empresa é mais um na crise interna que coloca o Timão na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Aliás, até aqui, o time paulista soma apenas nove pontos em 13 jogos, com só uma vitória.

O Corinthians, aliás, tem ainda o segundo pior ataque do Brasileirão, com 9 gols, à frente apenas do Grêmio (8). O Tricolor Gaúcho, no entanto, tem duas partidas a menos. O Timão de Armando Mendonça encerra a 14ª rodada da competição nesta quinta-feira (04) quando receberá o Vitória às 20h na Neo Química Arena.

