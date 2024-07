Com um gol em cada tempo, Vasco bate Fortaleza e se afasta do Z4 do Brasileirão

Com um gol em cada tempo, o Vasco derrotou por 2 a 0 o Fortaleza na noite desta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou o reencontro das equipes após a batalha épica em maio e que colocou o Cruz-Maltino nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Mateus Carvalho, no primeiro tempo, e Vegetti, na etapa final, foram os responsáveis por balançar as redes no triunfo dos cariocas em São Januário. O Vasco, portanto, mantém a escrita de nunca ter perdido para o Fortaleza em seu estádio na história do confronto.

Assim, o time da Colina chega a 14 pontos, ganha três posições – aparece, portanto, em 14º – e se afasta da zona do rebaixamento. Já o Fortaleza, que não perdia havia quatro partidas, estaciona nos 20 pontos e segue fora do G6: é o oitavo colocado na tabela.

Primeiro tempo

O Vasco teve o controle de bola no campo ofensivo e foi melhor na primeira etapa. Afinal, criou boas jogadas pelos flancos, sempre à procura de Vegetti na área. O centroavante argentino ganhou a maioria das disputas pelo alto e assustou o goleiro João Ricardo. O Fortaleza, por outro lado, apostou nas investidas de Lucero e Breno Lopes, que levou perigo em uma finalização. Já na reta final, Hércules foi expulso por falta dura em Adson. Assim, o Cruz-Maltino aumentou o ritmo e abriu o placar com Mateus Carvalho em arremate cruzado de fora da área, no cantinho.

Segundo tempo

Os donos da casa mantiveram o bom ritmo na volta do intervalo e se aproveitaram da vantagem numérica para ampliar a vantagem. Aos 17 minutos, Piton cobrou escanteio na primeira trave, Brítez não acompanhou e Vegetti mandou um forte cebeceio para o fundo da rede. O Fortaleza buscou reagir e se lançou à frente, assumindo riscos. Os times tiveram chances, mas o placar se manteve 2 a 0 a favor dos cariocas.

VASCO 2×0 FORTALEZA

14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio São Januário, em Cuiabá (MT)

Data e hora: 3/7/2024 (quarta-feira)

Gols: Mateus Carvalho, 47’/1ºT (1-0); Vegetti, 17’/2ºT (2-0)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 35’/2ºT), Maicon (Robert Rojas, intervalo), Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Zé Gabriel, 22’/2ºT), Mateus Carvalho e Payet (JP, 13’/2ºT); Adson, David (Erick Marcus, 23’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi (Kauan, 24’/2ºT), Brítez e Bruno Pacheco (Felipe Jonatan, intervalo); Pedro Augusto, Lucas Sasha (Matheus Rossetto, intervalo), Hércules e Pochettino (Marinho, 12’/2ºT); Breno Lopes e Lucero (Renato Kayzer, 25’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-VAR/SP)

Cartões Amarelos: Maicon, Hugo Moura, David, Piton (VAS); Lucero, Titi, Matheus Rossetto (FOR)

Cartão Vermelho: Hércules, 39’/1ºT (FOR), por falta dura em Adson

