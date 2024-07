Cruzeiro joga mal e perde para Criciúma no Brasileirão

O Criciúma venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no estádio Heriberto Hulse, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bolasie, no primeiro minuto da segunda etapa, garantiu o triunfo do Tigre e Raposa chega à segunda derrota consecutiva na competição.

Dessa maneira, o Cruzeiro chegou à terceira derrota nos últimos quatro jogos, e com 20 pontos, na 7ª posição, ainda pode ser ultrapassado no decorrer desta rodada. Além disso, este é o quarto jogo seguido da Raposa sem vitória na condição de visitante no Brasileirão.

Por outro lado, o Criciúma chegou aos 16 pontos e subiu para o 12º lugar. Ao mesmo tempo, é a segunda vitória consecutiva do Tigre no Heriberto Hulse, diante de seus torcedores.

Além disso, o Tigre tem duas partidas a menos em relação à maioria dos clubes e pode ganhar ainda mais posições na tabela.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas o Cruzeiro foi ligeiramente melhor. Arthur Gomes fez boas tabelas com Matheus Pereira e a Raposa criou algumas chances de perigo. No entanto, as equipes pecaram nas finalizações e foram para o vestiário com o placar zerado.

Na volta do intervalo, ambas as equipes voltaram com alterações. Porém, o Tigre abriu o placar logo no primeiro minuto. Bolasie aproveitou cruzamento e apareceu livre atrás da zaga cruzeirense para inaugurar o marcador. Dessa maneira, o Criciúma se animou e pressionou em busca do segundo.

Por outro lado, a Raposa melhorou após algumas mudanças e voltou a equilibrar a partida. Assim, Vitinho acertou o travessão em jogada formada por atletas que saíram do banco de reservas. Mas, apesar da bola na trave, os mineiros não conseguiram criar outras chances reais de gol e o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final. O Criciúma ainda teve Allano expulso nos acréscimos da partida, mas não foi o suficiente para alterar o resultado.

CRICIÚMA 1X0 CRUZEIRO

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: quarta-feira–03/07/2024 — 20h (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Higor Meritão, aos 36′ do 2t), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Ronald (Fellipe Mateus, no intervalo), Marcelo Hermes e Matheusinho (Newton, aos 18′ do 2t); Eder (Arthur Caíke, aos 17′ do 2t) e Bolasie (Allano, aos 28′ do 2t). Técnico: Claudio Tencati

CRUZEIRO: Anderson; Palacios (Arthur Viana, aos 42′ do 2t), Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno (Mateus Vital, aos 35′ do 2t); Lucas Romero, Lucas Silva (Vitinho, no intervalo), Ramiro (Barreal, aos 18′ do 2t) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Robert, aos 18′ do 2t) e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

Gol: Bolasie, aos 1′ do 2t (1-0)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis Marques – Ambos de São Paulo

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (SP)

Cartões amarelos: Matheusinho, Allano (CRI); Zé Ivaldo, João Marcelo (CRU)

Cartão vermelho: Allano (CRI)

