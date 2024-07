Santos tem desfalques importantes para o duelo contra o Ceará

O Santos segue a sua preparação para o duelo contra o Ceará nesta sexta-feira (5), às 19h, no Castelão, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Empolgado com a vitória em cima da Chapecoense, o Peixe tenta mais uma vitória na competição. Contudo, para a partida contra o Vozão, o técnico Fábio Carille terá desfalques de titulares importantes que podem impactar na estrutura da equipe.

Começando pelo zagueiro Joaquim. Afinal, pilar do sistema defensivo da equipe, o jogador teve um pequeno entorse no joelho esquerdo durante o treino sendo cortado da viagem para Fortaleza. O atleta passará por exames de imagem no fim da tarde desta quarta (3). Assim, o Peixe não deu um prazo para o retorno do defensor.

Além do zagueiro, Carille não poderá contar com o volante João Schmidt, que está suspenso, e com o atacante Guilherme, que segue se recuperando de um edema na coxa esquerda. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Escobar, que cumpriu suspensão contra a Chapecoense, voltou. Assim, o treinador prepara mudanças significativas na equipe.

O elenco santista trabalhou durante a manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, com atividades táticas e de bola parada. Pela tarde, o plantel viaja para Fortaleza, palco do confronto. Aliás, o treinador comandará um último treino na quinta-feira (4), onde deve definir o time titular.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati (Pedrinho), Furch e Otero.

