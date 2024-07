Líder Flamengo dá show e detona o Galo em plena Arena MRV

O Flamengo segue na liderança isolada do Brasileiro, sim senhor! Nesta quarta-feira (3/7), em plena Arena MRV, em Belo Horizonte, visitou o Atlético e não se fez de rogado. Afoinal, goleou com autoridade, por 4 a 2, este jogo pela 14ª rodada do Brasileirão. Bruno Henrique (dois), Carlinhos e Ayrton Lucas fizeram os gols dos Rubro-Negros. Hulk fez os dois gols do Galo, um de pênalti. O time da casa jogou com dez desde os 18 da etapa final (Rômulo expulso). Assim, o Mengo chega aos 30 pontos. Três à frente do Botafogo (O Palmeiras tem 26 pontos e ainda jogará na rodada). Mas o Galo vai mal. É apenas o 11º, com 18 pontos.

O atacante Carlinhos, autor do segundo gol dos Rubro-Negros, foi um dos personagens da partida. Fez seu primeiro tento pelos cariocas (ele veio do Nova Iguaçu) e, emocionado, dedicou à mãe, que morreu no mês passado.

Primeiro tempo é do Flamengo

O Flamengo mostrou-se muito vem encaixado nos primeiros minutos. Deu algum campo para o Atlético, mas fechando a defesa e partindo com perigo em rápidos ataques. Sempre com Gérson centralizando as jogadas, já que Leo Ortiz e Allan ajudavam a fechada defesa, o time abriu vantagem. Aos 14, uma falta cobrada por Luiz Araújo na segunda trave teve um corte de Cadu, mas a bola batendo em Bruno Henrique que fez Fla 1 a 0. Aos 23, Gerson iniciou a jogada tocando para Wesley chutar na trave. Na sobra, o atacante Carlinhos (que começou como titular) se jogou para ampliar o placar para os cariocas. O Galo lutava, quase fez um gol com Paulinho, mas não conseguiu tirar a diferença no primeiro tempo.

Golaço de Ayrton Lucas!

O Galo voltou com Vargas no lugar de Igor Gomes. Era para deixar o ataque mais forte. Mas que marcou foi o Fla. Aos cinco minutos, Ayrton Lucas fez um gol sensacional. Recebeu na intermediária do ataque, passou por três marcadores, (Cadu, Rômulo e Otávio), entrou na área e bateu para fazer 3 a 0.

Galo, com um a menos, luta. Mas perde em casa

Pouco depois, Allan fez pênalti em Vargas. Aos 11, Hulk cobrou e diminuiu o placar. Era para o Galo entrar no jogo. Mas aos 18, Rômulo, que já tinha amarelo, fez falta em Bruno Henrique e foi expulso. Com dez, o Galo deu espaços. Aos 22, Pedro (que entrara pouco antes) fez lançamento para Bruno Henrique invadir a área e tocar na saída de Matheus Mendes. Com 4 a 1, o que se viu foi o Rubro-Negro assustar em contra-ataques e o Galo, no desespero tentar diminuir o placar. Teve duas chances, com Rossi fazendo grandes defesas (uma de Paulinho foi sensacional). Mas diminuiu aos 45 com Hulk.

ATLÉTICO-MG 2X4 FLAMENGO

14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Data: 3/7/2024

Público: 39.993

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Rômulo, Bruno Fuchs, Battaglia e Scarpa; Otávio, Igor Gomes (Vargas, Intervalo) e Paulo Victor (Mariano, 20’/2ºT); Paulinho, Cadu (Palacios, 20’/2ºT) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Leo Pereira, 26’/2ºT); Leó Ortiz (Pulgar, 26’/2º), Allan e Gerson (Lor, 34/2ºT); Luiz Araújo (Vitor Hugo, 34’/2ºT), Bruno Henrique e Carlinhos (Pedro, 17’/2ºT). Técnico: Tite

Gols: Bruno Henrique, 14’/1ºT (0-1); Carlinhos, 23’/1ºT (0-2); Ayrton Lucas, 5’/2ºT (0-3); Hulk, de pênalti, 11’/2ºT (1-3); Bruno Henrique, 22’/2ºT (1-4); Hulk, 45’/2ºT (2-4)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-RS)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Rômulo, Battaglia, Paulo Vitor (ATL); Ayrton Lucas, Bruno Henrique (FLA)

Cartões Vermelhos: Rômulo, (ATL, aos 18’/2ºT)

