Palmeiras x Santos pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (5), Palmeiras e Santos medem forças pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo será no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. A bola vai rolar a partir das 15h (de Brasília). O Verdão está na liderança do torneio, com 27 pontos. Enquanto isso, o Peixe aparece na quarta posição, com 19 pontos.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo canal SporTV, a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

O Alviverde tem uma campanha excelente. Dos 11 jogos disputados, foram nove vitórias e apenas duas derrotas. Sendo assim, o Palmeiras chega ao confronto com status de favorito para vencer mais um compromisso. Além disso, o retrospecto recente ajuda o Verdão, que venceu três dos últimos cinco duelos. Porém, na rodada passada acabou superado pelo Internacional, fora de casa.

Como chega o Santos

O Santos está em processo de evolução. Se o time da Baixada Santista iniciou mais devagar no torneio, atualmente a história é bem diferente. No momento, o Peixe está na quarta colocação e vê no clássico a oportunidade ideal para se consolidar no G8, onde ganha o direito de disputar o mata-mata.

PALMEIRAS X SANTOS

Brasileirão Sub-20 – 13ª rodada

Data e horário: 04/7/2024, às 15 (de Brasília)

Local: Bruno José Daniel, Santo André (SP)

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Gabriel Vareta, Benedetti e Arthur (Alex); Robson, Rafael Coutinho e Allan; Sorriso, Thalys e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

SANTOS: Gustavo Jundi; João Alencar, Jair, Matheus Matias e Souza; Gustavo Henrique, Hyan e Gabriel Bontempo; Matheus Lima (João Victor), Mateus Xavier e Enzo Monteiro. Técnico: Orlando Ribeiro.

Árbitro: A definir

Assistentes: A definir

