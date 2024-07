Fluminense x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Fluminense recebe com o Internacional nesta quinta-feira (4/7), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Tricolor não venceu nas últimas seis rodadas, precisa reagir para tentar deixar a lanterna e a zona de rebaixamento da competição. Este jogo marca a estreia do técnico Mano Menezes, no Tricolor. O Colorado, por sua vez, tem dois jogos a menos e está na luta para entrar no G6. Para não perder nada desta partida, a Voz do Esporte programou uma cobertura muito especial. A transmissão se inicia às 18h30 com Diego Mazur no comando e na narração.

Diego Mazur está na narração. Além dele, João Miguel Lotufo responde pelos comentários e as reportagens ficam com André Bachá. Não deixe de acompanha este grande clássico do futebol brasileiro com a Voz do Esporte. Para isso, basta clicar na arte acima a partir das 18h30.

