O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira (4), a renovação de contrato do técnico Erik ten Hag até junho de 2026. Apesar de ter chegado perto de ser demitido, o comandante holandês, de 54 anos, seguirá no cargo, com opção de prorrogação por mais uma temporada.

“Estou muito satisfeito por ter chegado a um acordo com o clube para continuar trabalhando juntos. Olhando para os dois últimos anos, podemos nos orgulhar de dois troféus e muitos exemplos de progressão. No entanto, também devemos deixar claro que ainda há muito trabalho pela frente para alcançar os níveis esperados do Manchester United, o que significa ir em busca de títulos ingleses e europeus”, declarou Ten Hag.

Desde que chegou, o treinador comandou o clube nos títulos da Copa da Liga Inglesa, em 2022/23, e da Copa da Inglaterra, em 2023/24 – nesse superando o Manchester City na final.

“Com os dois troféus nas últimas duas temporadas, Erik reforçou seu histórico como um dos técnicos de sucesso mais consistentes do futebol europeu. Enquanto a análise do clube sobre a temporada passada destacou áreas para melhorar, também concluiu claramente que Erik era o melhor parceiro para trabalharmos na melhoria de padrões e resultados”, declarou o diretor esportivo do Manchester United, Dan Ashworth.

Por fim, a equipe vai disputar a Liga Europa na próxima temporada. Os Diabos Vermelhos participaram da Champions League em 2023/24 e terminaram na lanterna de um grupo com Bayern de Munique, Copenhagen e Galatasaray.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ten Hag renova contrato com o Manchester United apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.