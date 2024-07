Victor evita crise no Atlético e dá respaldo aos jogadores

O Atlético voltou a sofrer uma dura derrota. Desta vez o Flamengo foi o responsável por chegar até Belo Horizonte e aplicar a goleada sobre o clube mineiro por 4 a 2. O jogo foi na noite dessa quarta-feira (3), na Arena MRV. O diretor de futebol do Galo, Victor Bagy, no entanto, evitou a crise no clube mineiro e justificou a situação.

Para o ex-atleta, o momento é de instabilidade, no entanto, não tem faltado trabalho para os jogadores atleticanos.

“Não é o momento de fazer caças as bruxas. É momento de trabalhar e buscar evoluir. E saber que teremos retornos importantes. Posso garantir que não falta trabalho, treino, dedicação, comprometimento. Vivemos um momento de instabilidade. Sabíamos que o mês de junho seria difícil”, destacou o diretor.

Vários desfalques

O Galo teve uma série de desfalques nos últimos jogos. São jogadores nas seleções, na disputa da Copa América, além de atletas suspensos ou desfalcados. No jogo contra o Fortaleza, por exemplo, o Atlético perdeu 12 atletas, entre eles vários titulares.

“Não estou dando desculpas, mas isso acabou sendo um ponto importante. Não dá para justificar ou basear tudo por isso, mas nos atrapalhou bastante. É identificar os pontos que estamos falhando para evoluir. Essa avaliação é diária. Todos os atletas estão aqui porque tem nossa aprovação, confiança”, finalizou.

O Galo agora se prepara para enfrentar o Botafogo, no domingo (7), às 18h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro.

