Internacional abre negociações pela renovação do lateral-esquerdo Renê

A relação entre Internacional e Renê pode estar próxima de chegar ao fim. O clube tenta estender o seu contrato até 2025. Apesar disso, a continuidade do atleta no Colorado ainda é uma incógnita. Por sinal, a diretoria analisa o cenário, principalmente o desempenho dele no restante da temporada.

O lateral-esquerdo já pode assinar pré-contrato com outro clube, já que seu vínculo expira no final deste ano. Ou seja, ele pode deixar o Inter sem o clube garantir uma compensação financeira. Renê é um dos principais líderes do vestiário da equipe. Aliás, conta com o respeito dos outros companheiros de elenco, comissão técnica e até diretoria.

O problema é que ele é um dos principais alvos de críticas da torcida desde o ano passado. A partir das suas falhas nos embates com o Fluminense na Libertadores. Ainda mais que esses erros voltaram a aparecer nesta temporada em algumas ocasiões.

“Temos confiança nele, é um líder. Vemos externamente sempre tomando porrada, mas sempre disposto a ajudar. Nunca se omitiu, mesmo quando houve falha. Quando acaba o jogo, ele sempre vai falar. Nunca se esconde. Tem o meu respeito. Temos falado com o empresário dele, mas ainda estamos definindo”, detalhou Magrão, diretor esportivo do Colorado.

Renê segue como titular absoluto do Internacional

Mesmo com a indefinição sobre o futuro, Renê permanece como titular. A outra opção para a lateral esquerda, que poderia significar uma ameaça, é Bernabei. O argentino chegou ao clube por empréstimo no início deste ano, mas entrou em campo apenas uma vez até aqui.

Nas oportunidades em que Renê não tem condições de jogo, normalmente o treinador Eduardo Coudet improvisa o zagueiro Robert Renan na posição. Até o momento na temporada, o lateral-esquerdo esteve presente em 28 dos 33 compromissos do time, com um gol e duas assistências.

Vale relembrar que Renê defende o Internacional desde 2022 e soma 115 partidas desde então. No atual grupo, ele é o quarto jogador que mais vezes vestiu a camisa, ficando atrás apenas de Alan Patrick, Bustos e Vitão. Assim, a tendência é a de que o lateral-esquerdo siga entre os 11 iniciais para o embate com o Fluminense, nesta quinta-feira (04), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

O post Internacional abre negociações pela renovação do lateral-esquerdo Renê apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.