Jornalista provoca o Atlético-MG e come frango ao vivo

Não bastasse a derrota por 4 a 2 para o Flamengo, o Atlético-MG acabou sendo alvo de uma brincadeira do jornalista Thiago Asmar, durante programa da Jovem Pan Esportes. O ex-Globo degustou ao vivo o famoso “frango de padaria”, o que remete ao mascote do Atlético-MG, o Galo.

Assumidamente torcedor do Flamengo, Asmar começou o programa com o frango na mão. Ele teve a companhia de Vampeta, pentacampeão mundial com o Brasil e que também faz parte da atração. Na sequência, o jornalista pegou o alimento inteiro com a mão e arrancou um pedaço.

“Olha o que a gente trouxe para o programa de hoje. Temos frango. Porque o que o Urubu fez com o Galo lá na Arena MRV … Você (Vampeta) disse que (o Atlético) ia atropelar o Flamengo. Que é o Galo. Que torce para o Galo. Olha o franguinho. Quer dar uma mordidinha? É em homenagem a ele que eu como o frango”, disse o jornalista a Vampeta, antes de comer o frango.

O programa seguiu entre mordidas do jornalista no frango e um novo desafio com o ex-jogador. A dupla apostou R$ 500 em quem será o campeão brasileiro. Enquanto Asmar ficou com Flamengo ou Palmeiras para vencer, Vampeta leva o valor em caso de outro time sair vencedor da competição.

