Andreas revela que Paquetá confirmou que houve conversas para o retorno ao Flamengo

Ex-jogador do Flamengo, Andreas Pereira, que está defendendo a Seleção Brasileira na Copa América, falou, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (4), sobre o possível retorno de Lucas Paquetá ao clube carioca. O meia disse que o seu companheiro, revelado pelo Rubro-Negro, confirmou que houve conversas.

“Perguntamos para ele se realmente estava rolando alguma coisa, e ele falou que houve algumas conversas, mas nada concreto sobre isso. A gente sempre fica feliz em ouvir essas coisas, em voltar para um time, talvez. Se ele vai voltar, se vai ser bom para o Flamengo”, detalhou Andreas.

Ainda envolvendo o Flamengo, Andreas comentou sobre o reencontro com Arrascaeta, no próximo sábado. Afinal, o camisa 14 do Mais Querido veste a camisa do Uruguai, adversário do Brasil nas quartas de final da Copa América.

“Eu não falei ainda com ele, mas estava pensando em mandar uma mensagem para ele. Com certeza vamos conversar antes do jogo”, afirmou.

Caminho para reconquistar o torcedor

O torcedor brasileiro ainda não se animou com a Canarinho na Copa América. Afinal, a equipe de Dorival Júnior venceu apenas um jogo no torneio. Assim, Andreas falou sobre o caminho para a Seleção reconquistar o torcedor.

“A gente queria classificar em primeiro, mas o objetivo era classificar. Agora vamos entrar na fase do mata-mata, outra pegada. Vamos acertar os detalhes para errar o menos possível. A reconexão com a torcida vai acontecer com o passar do tempo. E, com certeza, se a gente conquistar essa Copa América. Então o mais importante que fizemos foi se classificar. Agora temos que ganhar os três próximos jogos”, detalhou.

