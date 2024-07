Alemanha faz contato com embaixada da Turquia após polêmica de zagueiro

A atual edição da Eurocopa na Alemanha causa repercussão também fora de campo. Prova disso é que o embaixador da Turquia no país germânico foi chamado para dar esclarecimentos em Berlim, nesta quinta-feira (04). O principal motivo é a comemoração do zagueiro da seleção turca na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria. Duelo válido pelas oitavas de final do torneio, que ocorreu na última terça-feira.

O encontro entre políticos se deve ao aumento das tensões entre os países e a possibilidade do surgimento de uma disputa diplomática. Aliás, a motivação principal para isso foi a comemoração do zagueiro Demiral, da Turquia, autor dos dois gols do triunfo sobre a Áustria. Isso porque, ele recebe acusação de ter feito um gesto ultranacionalista. Conhecido também como “saudação ao lobo”, que está ligado ao grupo extremista de direita “Lobos Cinzentos”.

Gesto causa irritação em líderes da Alemanha

Assim, a Uefa também se posicionou e puniu o jogador com dois jogos de suspensão na Eurocopa. A justificativa é por um suposto gesto inadequado do defensor da seleção turca. Vale destacar que tal atitude causou irritação nos líderes alemães, mas representantes da Turquia, na capital Ancara, definiram a reação como xenofobia. Inclusive, também convocou o embaixador alemão no país, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha.

Ainda na última quarta-feira, a ministra do Interior do país germânico, Nancy Faeser, repudiou o gesto de Demiral.

“Os símbolos dos extremistas de direita turcos não têm lugar nos nossos estádios. Usar os campeonatos europeus de futebol como plataforma para o racismo é completamente inaceitável”, apontou a líder alemã.

Ela ainda frisou que o grupo “Lobos Cinzentos” está sob monitoramento na Alemanha.

Posicionamento da Turquia e de Demiral

Após do triunfo da Turquia sobre a Áustria, nas oitavas de final da Eurocopa, o zagueiro Demiral, publicou uma foto em suas redes sociais, em que destaca o gesto polêmico.

“Feliz aquele que se autodenomina turco”, escreveu o zagueiro na postagem.

Além disso, em entrevista depois da partida, o defensor esclareceu a comemoração

“Eu tinha uma celebração específica em mente. Isso é o que eu fiz. Tem a ver com a identidade turca porque tenho muito orgulho de ser turco. E senti isso ao máximo depois do segundo gol, então acabei fazendo esse gesto. Estou muito feliz por ter feito isso”, detalhou ao jornalista.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia também condenou a decisão da Uefa de abrir uma investigação disciplinar contra Demiral.

“Embora o sinal do ‘lobo cinzento’ não seja um símbolo proibido na Alemanha, as reações demonstradas ao Sr. Demiral pelas autoridades alemãs são em si xenofobia. Condenamos as reações politicamente motivadas ao uso de um símbolo histórico e cultural de uma forma que não visa ninguém durante a celebração da alegria num evento desportivo”, destacou a instituição governamental turca.

A seleção da Turquia volta a campo para enfrentar a Holanda, pelas quartas de final da Eurocopa, no próximo sábado (06). O embate vai ocorrer no estádio Olímpico de Berlim e deve ter a presença do presidente turco Tayyip Erdogan.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Alemanha faz contato com embaixada da Turquia após polêmica de zagueiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.