Corinthians bate o Botafogo e volta a vencer pelo Brasileirão Sub-20

O Corinthians reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão Sub-20, nesta quinta-feira. No Nilton Santos, o Timãozinho levou sustos, mas aproveitou as oportunidades e bateu o Botafogo, por 3 a 2, pela 12ª rodada. André, duas vezes, e GH marcaram para os paulistas, enquanto Kauan anotou dois para os cariocas.

O primeiro tempo do jogo ficou marcado pelo festival de chances criadas. A equipe carioca atingiu a trave duas vezes, enquanto o Corinthians, após parar no goleiro adversário, abriu o placar com Beto.

A segunda etapa manteve a toada, com André ampliando o placar nos minutos iniciais. Kauan Toledo diminuiu para a equipe carioca, mas GH ampliou para o clube alvinegro. Kauan balançou as redes mais uma vez, contudo não evitou a vitória do clube do Parque São Jorge.

Com o resultado, o Timãozinho sobe para a 16ª posição, com 11 pontos. No entanto, a equipe alvinegra está oito pontos atrás do Bahia, atual oitavo colocado e último time na zona de classificação ao mata-mata. Do outro lado, o Glorioso completou sete jogos sem vencer e é o penúltimo colocado, com apenas oito pontos.

Agora, os clubes voltam a campo na quarta-feira pelo Brasileirão Sub-20. O Corinthians recebe o Bahia, às 16h, na Fazendinha, pela 13ª rodada. Do outro lado, o Botafogo enfrenta o Palmeiras, às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

