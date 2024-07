Portugal x França: onde assistir, escalações e arbitragem

O grande jogo da Eurocopa 2024. Portugal e França se enfrentam, nesta sexta-feira (5), às 16h (de Brasília), no Volkspark, pelo duelo mais esperado desta quartas de final da competição. Além disso, a partida em Hamburgo coloca frente a frente Cristiano Ronaldo e Mbappé. Um dos craques será eliminado do torneio.

Como chega Portugal

Os portugueses voltam a campo depois da classificação dramática na vitória nos pênaltis sobre a Eslovênia nas oitavas de final. Cristiano Ronaldo, que ainda não balançou a rede nesta Eurocopa, está confirmado entre os titulares do técnico Roberto Martínez. Dessa maneira, CR7 vai em busca do segundo título europeu com a seleção portuguesa, nesta que será a sua última Euro.

Dessa maneira, a expectativa é que Portugal repita a escalação do último compromisso.

Como chega a França

Por outro lado, a França também não apresentou o seu melhor futebol nesta Euro, mas terá a oportunidade de se redimir nesta sexta-feira. No entanto, o técnico Didier Deschamps terá o desfalque de Rabiot, suspenso.

Além disso, Coman, liberado para acompanhar o nascimento da filha, também pode desfalcar a seleção francesa, embora não tenha condição de titular.

Por fim, a boa notícia para a França é que Mbappé está confirmado entre os titulares. Campeão do Mundo em 2018, o astro francês busca seu primeiro título de Eurocopa.

Portugal x França

Quartas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: sexta-feira, 05/07/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Volkspark, em Hamburgo (ALE)

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni; Dembele, Griezmann, Kylian Mbappé; Kolo Muani. Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Michael Oliver (ING)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime Video

