Venezuela x Canadá: onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa América já chega nas quartas de final e, nesta sexta-feira (5/7) há duelo entre seleções jamais campeãs do torneio sul-americano. Venezuela e Canadá se enfrentam às 22h (de Brasília), no AT&T Stadium em Arlington, nos Estados Unidos, por uma vaga na semifinal e jogará na próxima terça (9/7), em East Rutherford.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV pela TV fechada a partir das 22h (de Brasília)..

LEIA MAIS: Para avançar na Copa América, Equador precisa quebrar longo tabu contra a Argentina

Como chega a Venezuela

Líder do Grupo B com 100% de aproveitamento, a Venezuela chega com moral alta para duelar contra o Canadá. A campanha perfeita contou com goleada sobre a Jamaica (3 a 0) e vitórias sobre México (1 a 0) e Equador (2 a 1). O camisa 23, Salomón Rondón, é o grande destaque, tendo participado de três gols (dois gols e uma assistência).

Os venezuelanos buscam ao menos repetir sua melhor participação na história da Copa América. Foi em 2011, quando la Vinotinto chegou às semifinais, sendo eliminada pela Argentina. O técnico Fernando Batusta não terá o ponta Darwin Machis, suspenso por dois amarelos. Dessa forma, a tendência é que Soteldo entre em seu lugar.

“Sabemos que precisamos nos motivar um pouco mais do que nos motivamos na fase de grupos. Afinal, estamos muito perto de superar o melhor desempenho histórico da Venezuela na Copa América”, disse o técnico da Venezuela, Fernando Batista.

Como chega o Canadá

O estreante Canadá não decepcionou em sua primeira participação na Copa América. Passou em segundo, é verdade, mas num grupo que contava com Argentina, Chile e Peru. Mas a classificação se deu após empate heroico em 0 a 0 com os chilenos, que voltaram para casa mais cedo.

A principal ausência dos canadenses é no meio-campo, já que Tajon Buchanan, da Inter de Milão, sofreu fratura na tíbia em treino na última terça (2) e passou por cirurgia. Por mais que não seja titular, ele entrou nos três jogos da fase de grupos. Ali Ahmed, outro meio-campista, também está machucado e desfalca os canadenses.

“Há muito espaço para nosso time melhorar. Mas nosso psicológico está excelente. Enfim, estou orgulhoso do que esse time vem fazendo. E espero mais um bom resultado”. disse o treinador Jesse Marsh.

VENEZUELA x CANADÁ

Copa América 2024 – Quartas de final

Data e horário: sexta, 05/07/2024, às 22h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium, em Arlington (EUA)

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Osório, Ángel e González; Herrera, Martínez, Bello, Segovia e Soteldo; Rondón. Técnico: Fernando Batista.

CANADÁ: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Alphonso Davies; Osorio, Eustáquio, Laryea, Jonathan David e Shaffelburg; Larín. Técnico: Jesse Marsch.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Auxiliares:Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

