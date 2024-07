Thaciano brilha e Bahia derrota o Juventude na Arena Fonte Nova

O Bahia teve mais uma brilhante atuação em seus domínios na temporada e derrotou o Juventude por 2 a 0, em jogo da 14ª rodada, do Campeonato Brasileiro. Thaciano, aliás, foi o destaque, ao marcar o primeiro gol e depois deu assistência para Cauly fazer o segundo. Assim, o Bahia continua com 100% de aproveitamento na Arena Fonte Nova no Brasileirão. É o 20º jogo de invencibilidade em casa.

Desse modo, o time comandado por Rogério Ceni chega ao quarto lugar e soma 27 pontos, em 14 jogos. Por outro lado, o Juventude cai uma posição, portanto, é o décimo terceiro com 16 pontos conquistados.

Primeiro tempo equilibrado

Em lados opostos na tabela, com o Bahia brigando pelos primeiros lugares na Série A, enquanto o Juventude quer se manter afastado do Z4, o primeiro tempo foi devagar, sem chances para ambos os lados. Assim, Jean Lucas, do time gaúcho, teve a melhor chance e quase fez um golaço, mas Gabriel Xavier salvou em cima da linha e impediu o gol do time visitante.

Thaciano brilha na etapa final

O segundo tempo começou com o Juventude pressionando e levando perigo ao gol de Marcos Felipe, mas na sequência, o meia Thaciano aproveitou lindo passe de Everton Ribeiro e fez 1 a 0, para os baianos. Assim, depois o assistente foi Thaciano, que enxergou Cauly livre na entrada da área e aumentou o placar, 2 a 0.

Próximos jogos

O time baiano agora enfrenta o Palmeiras, fora de casa, no domingo (7) às 18h30 (de Brasília). Todavia, o Juventude recebe o Grêmio, no mesmo dia, porém às 16h.

BAHIA X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro — 14ª rodada

Data: 04/07/2024 (quinta-feira)

Local: Fonte Nova (BA)

Público e Renda:

Gols: Thaciano, 12’/2ºT (1-0); Cauly, 22’/2ºT (2-0)

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba. Caio Alexandre (Rezende, 38’/2ºT), Everton Ribeiro, Jean Lucas (Carlos de Pena, 30’/2ºT) Cauly (Estupiñán, 30’/2ºT), Thaciano (Biel, 25’/2ºT) e Everaldo (Ademir, 30’/2ºT) Técnico: Rogério Ceni

JUVENTUDE: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel. Caíque (Peixoto, 32’/2ºT), Jadson, Jean Carlos (Nenê, 19’/2ºT) Lucas Barbosa (Ewerthon, 28-’/2ºT) Gilberto (Gabriel Talari, 19’/2ºT) e Erick (Ruan, 28’/2ºT) Técnico: Roger Machado

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Wallas Martins Lopes (MA)

Cartões Amarelos: Jadson, Gilberto, Zé Marcos (JUV)

Cartões Vermelhos:

