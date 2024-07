O clima segue tenso entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Conmebol durante a Copa América, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira queria entrar pela porta da frente do local, mas o motorista do ônibus não deixou. O profissional responde à Conmebol e não parou o veículo na entrada frontal, afirmando ter ordens para deixar a equipe nos fundos.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ficou incomodado com a situação e chegou a disparar para a equipe de segurança do local.

“Nós não somos bandidos para entrar por aqui”, reclamou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, enquanto conversava com um funcionário da Conmebol que acompanhava o desembarque.

CBF x Conmebol

O conflito em Las Vegas foi apenas mais um da CBF com a Conmebol nos Estados Unidos. Após vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, o atacante Vinicius Junior desabafou contra a entidade.

“A Copa América é sempre complicada pelos campo, pelos árbitros que são sempre ao contrário, pela forma que tratam a gente, mas é seguir firme, só ganhando podemos falar, quando a gente fala a Conmebol diz que a gente fala demais”, disse o craque da seleção.

Dentro de campo, os jogadores e o técnico do Brasil reclamaram dos “campos apertados” da Copa América. Além disso, a CBF também reclamou e vai pedir punição à arbitragem do último jogo por pênalti não marcado em Vini. A Conmebol, aliás, admtiu que o VAR errou no lance.

Fora dos gramados, a delegação brasileira não gostou do hotel antes da partida contra o Paraguai. O local ficava muito distante da cidade, e também do centro de treinamento disponibilizado para treino. Houve tentativa de troca, mas sem sucesso.

Em meio aos conflitos com a entidade, a Seleção Brasileira, aliás, enfrenta o Uruguai neste sábado, 6, em Las Vegas, pelas quartas de final da Copa América.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post CBF tem novo atrito com a Conmebol durante Copa América apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.