Abel volta a lamentar venda de Estêvão: ‘Poderíamos ter uma equipe de ouro’

O técnico Abel Ferreira voltou a enaltecer o futebol do garoto Estêvão. O garoto foi um dos destaques no empate do Palmeiras em 2 a 2 diante do Grêmio, nesta quinta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador rasgou elogios ao atacante, mas voltou a lamentar sua venda, assim como a de outros garotos que saíram recentemente. Na visão do português, o Verdão poderia ter uma ”equipe de ouro” neste momento.

“Desfrutem enquanto está conosco, é o que posso dizer. É um moleque que tem magia dentro dele. Que continue com o espírito de atacar e defender e nos ajudar a ganhar jogos. Não à toa pagaram o valor que pagaram nele. Há coisas que não conseguimos fazer. Realmente poderíamos ter uma geração espetacular, construir uma equipe de ouro. Mas infelizmente o euro e a libra falam mais alto “, disse Abel, após a partida.

O gol marcado nesta quinta foi o sexto de Estêvão com a camisa do Verdão em 26 jogos pelos profissionais do clube. Ele foi o grande protagonista da equipe e foi fundamental na busca do empate em Caxias do Sul. O menino foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões) e se tornou a transferência mais cara da história do Verdão. Contudo, ele só vai deixar o Alviverde após o Mundial de Clubes em 2025.

Abel também elogia zagueiro de 18 anos

Aliás, não foi apenas Estêvão que recebeu os elogios de Abel Ferreira. O zagueiro Vitor Reis também recebeu destaque do treinador. Ele foi titular pela segunda vez consecutiva e teve uma boa atuação. O garoto vem substituindo Gustavo Gómez e Murilo e não sentiu o peso.

“O Vitor, estou muito contente. É uma posição que precisamos, um garoto que está em forma séria, mais um de 18 anos. Parece fácil, mas não é. É sempre bom dar oportunidade a esses jogadores e eles mostrarem que estão aí para nos ajudarem”, finalizou Abel.

