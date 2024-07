O novo técnico do Liverpool, Arne Slot, participou, nesta sexta-feira (5), de sua primeira entrevista coletiva. Sendo assim, no mesmo dia da reapresentação de parte do elenco, o técnico holandês, de 45 anos, respondeu sobre a missão de assumir o lugar do alemão Jurgen Klopp, que fez história pelos Reds.

“Você pode ver de duas maneiras. É um espaço grande para preencher, mas pode ser herdar um time com uma cultura vencedora. É um dos motivos pelo qual vim. Como treinador, você quer trabalhar em um clube com grandes jogadores e com chances de conquistar alguma coisa”, disse.

“O passado mostrou isso. Pode ser o sucessor de alguém muito bem-sucedido, mas vejo de uma forma que é a ideal, porque é uma oportunidade de ganhar algo. Gosto de trabalhar com os atletas e de desenvolvê-los, mas também gosto de vencer e, neste clube, há uma oportunidade para ganhar”, completou o treinador, que assinou contrato para comandar o Liverpool até junho de 2027.

Estilo de jogo e início de trabalho

O profissional também afirmou que o Liverpool trabalhará mais na formação de jogadores do próprio clube do que no mercado de transferências. Além disso, explicou de que maneira pretende distribuir taticamente os jogadores.

“Eu gostaria que as pessoas vissem meu time e não falassem 4-2-3-1 ou 4-3-3 ou qualquer formação. Que falassem que há muita liberdade quando eles têm a bola para levar a diferentes posições. Se não tivermos a bola, então não há muita liberdade. Queremos ser bem agressivos e só há um jeito, que é todo mundo praticamente manter sua posição”, explicou o treinador.

Por fim, o treinador estava no Feyenoord desde 2021. Ele levou o time ao vice-campeonato da Liga Conferência em 2021/22, ao 16º título do Campeonato Holandês em 2022/23 e à conquista da Copa da Holanda em 2023/24.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Arne Slot fala sobre início de trabalho pós-Klopp no Liverpool: ‘Herdar cultura vencedora’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.