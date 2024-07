Técnica do Sub-20 da Chapecoense faz história e quebra barreiras após estreia na categoria

Um nome e uma data: Nivia de Lima, 27 de junho de 2024. O dia marcou a estreia da nova técnica da equipe-20 masculina da Chapecoense, pela sétima rodada do Campeonato Catarinense. Mas também fez de Nivia uma das primeiras mulheres a comandar esse nível de categoria no gênero em clubes de futebol.

Apesar da estreia com derrota para o Marcílio Dias U-20, pelo placar mínimo, Nivia de Lima tem muito o que celebrar. O novo desafio da técnica do sub-20 da Chapecoense também envolve abrir caminhos para outras mulheres que queiram alcançar as maiores – e melhores – funções dentro do esporte, para que possam sonhar alto.

Chapecoense oficializa Nivia de Lima

O desafio no sub-20 masculino pode até ser novo, mas a história de Nivia de Lima na Chapecoense é antiga. A profissional chegou ao clube há 12 anos, em 2012, para assumir a categoria sub-12 da Chape.

A história fica ainda mais especial a partir de 2021, quando ascendeu ao sub-15 do clube e teve resultados expressivos. Conquistou dois títulos e um vice-campeonato na Copa Brasileirinho à frente da categoria, além da segunda colocação no Catarinense de 2022.

Nivia chegou ao sub-20 após passagem pela categoria sub-17. Por lá, também conquistou o vice-campeonato estadual, em 2023.

Calendário

Depois da derrota na estreia, a Chapecoense de Nivia conquistou um empate com o Nação, em 3 a 3, na última quinta-feira, no CT da Chape. O próximo compromisso é contra o Barra, vice-líder do Catarinense, na quarta-feira, às 15h.

A Chapecoense não vence há cinco partidas consecutivas e ocupa a oitava colocação do Catarinense, com 19 pontos. O Barra, adversário da 20ª rodada, soma 38 pontos até o momento.

