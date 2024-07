Encontro de Messi com Yamal ainda bebê viraliza na internet

O Barcelona foi responsável pelo surgimento de dois grandes jogadores: Lionel Messi e Lamine Yamal. Apesar de serem de gerações diferentes, um encontro dos dois há quase 17 anos viralizou nas redes sociais nesta semana. O episódio fez parte de uma campanha do jornal espanhol “Sport”.

No caso, a foto tornou-se pública após o pai de Lamine Yamal postá-la em seu perfil pessoal nas redes sociais.

“O começo de duas lendas”, escreveu Mounir Nasroui.

O registro do encontro surgiu de uma campanha de natal feita pelo tradicional jornal espanhol “Sport”. Isso porque tratava-se de um calendário solidário para a data e visava angariar fundos de forma solidária e doar para a caridade. O veículo fez uma parceria com o Barcelona e os escolhidos a participarem eram os jogadores que integravam o elenco do time profissional.

Na edição de 2007, o atleta escolhido para participar da produção do calendário foi Lionel Messi. Naquele período, ele tinha 19 anos e ainda não havia engatado sua primeira grande temporada pelos Blaugranas. O bebê, com menos de um ano na época, se tornaria um dos principais jogadores da seleção da Espanha na edição de 2024 da Eurocopa.

Lamine Yamal e o protagonismo precoce na Espanha

Aos 16 anos, Yamal carimbou sua convocação após destaque prematuro pelo Barcelona. Até aqui no torneio de seleções, o jovem atacante atuou em três dos quatro jogos da Fúria. Por sinal, na estreia da equipe, a vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, ele se tornou o jogador mais jovem a atuar na Euro.

Posteriormente, como a Espanha alcançou a fase de mata-mata, ele chegou a duas assistências no torneio. Assim, igualou marca que antes era apenas de Cristiano Ronaldo, com 19 anos, na edição de 2004 da Eurocopa. A foto com Messi é emblemática pela semelhança entre os dois. Afinal, os dois são canhotos, começaram como atacantes pela direita, além de iniciarem suas trajetórias nas categorias de base do Barcelona.

