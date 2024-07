Eurocopa: lesão de Pedri após lance com Kroos repercute na web

A partida entre Espanha e Alemanha pelas quartas de final da Eurocopa se tornou um dos assuntos em alta nas redes sociais. No X (antigo Twitter), um dos lances que mais repercutiu foi a lesão de Pedri. O jovem espanhol acabou deixando a partida após uma entrada de Toni Kross.

Aos 3 minutos do primeiro tempo, o meio-campista alemão atingiu Pedri na altura do joelho. O camisa 20 ainda tentou retornar para a partida, mas foi ao chão logo na sequência e acabou substituído por Dani Olmo, que marcou o gol da vitória parcial da Espanha por 1 a 0.

Em outro momento da partida, Kroos já havia dado uma pisada em Lamine Yamal. Nas redes sociais, diversos comentários criticaram as entradas do alemão durante o jogo e também lamentaram a saída e possível lesão de Pedri.

Veja a repercussão no X:

https://twitter.com/Pesgrau/status/1809262983069020385

Kroos ta pensando que é El Clásico, desceu a lenha no Pedri e Yamal! Kkkkkkkkkk

Get well soon, @Pedri pic.twitter.com/98GHynv5B1

— 433 (@433) July 5, 2024