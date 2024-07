Neymar e Bruna Biancardi terminam noite juntos após nascimento de filha do jogador

Neymar e Bruna Biancardi terminaram a noite de quinta-feira (05) juntos após o nascimento de Helena – terceira filha do jogador. O casal esteve em uma pizzaria na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, próximo ao Hospital São Luiz Star.

Bruna Biancardi ‘vazou’ detalhes do jantar em seus stories no Instagram. Isso porque Neymar aparece ao fundo da imagem publicada pela influenciadora, que quis compartilhar foto das pizzas. O jogador acabou reconhecido pelas tatuagens na panturrilha por fãs nas redes sociais.

Neymar conhece terceira filha

A família do jogador, exceto o pai, esteve no hospital para conhecer a Helena. A bebê é apontada como terceira filha de Neymar, fruto de um caso extraconjugal com a modelo Amanda Kimberlly. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, o jogador também compareceu à maternidade.

