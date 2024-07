A Seleção Brasileira feminina começou a se apresentar na Granja Comary na noite de quinta-feira (5), iniciando a preparação para as Olimpíadas. No total, cinco atletas se apresentaram ao técnico Arthur Elias. Até segunda-feira o grupo estará completo para as atividades.

Veja a lista de convocação!

Na chegada ao centro de treinamento da Seleção, Gabi Nunes celebrou a convocação.

“É uma alegria imensa estar aqui para a preparação da Olimpíada. A gente sonha com isso. É uma ansiedade boa, e a gente quer que comece logo, que todo mundo já chegue pra gente trabalhar duro, porque vai ser uma competição bem difícil”, comentou Gabi Nunes.

Quem também enalteceu esse momento foi a lateral Antonia.

“A gente já espera por esse momento há muito tempo. Chega aqui, a cabeça já muda totalmente. Sabe que é foco total. Junta o frio na barriga com o friozinho da cidade”, afirmou Antonia.

O Brasil está no Grupo C das Olimpíadas, e fará a sua estreia nos Jogos no dia 25 de julho contra a Nigéria. Posteriormente, a equipe de Arthur Elias encara o Japão, no dia 28, e a Espanha, no dia 31.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Jogadoras celebram convocação para as Olimpíadas apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.