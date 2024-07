Apresentadora da Albânia viraliza após torcida e fotos na Eurocopa

A Albânia acabou eliminada na fase de grupos da Europa, mas uma torcedora ganhou os holofotes e segue em alta nas redes sociais. Trata-se de Eva Murati, apresentadora e atriz albanesa que acompanhou a seleção de seus país nas arquibancadas.

A torcedora símbolo esteve presente em todos os jogos da Albânia na fase de grupos: Itália, Espanha e Croácia. Com duas derrotas e um empate, os albaneses acabaram eliminados. Apesar disso, Eva, de 28 anos, seguiu colhendo os frutos de sua aparição nas arquibancadas. Atualmente, a apresentadora conta com quase 1 milhão de seguidores no Instagram.

Em sua última postagem, Eva fez uma publicação de biquini em uma piscina de borda infinita, destacando o fim de sua saga esportiva.

“Liga dos Campeões OFF, Albânia fora da Euro. Posso finalmente começar as minhas férias em paz”, destacou a apresentadora, que também apresenta um atração sobre a Champions League em seu país natal.

Veja fotos de Eva Murati:



