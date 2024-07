A vitória da Espanha sobre a Alemanha pelas quartas de final da Eurocopa contou um lance polêmico. Logo no início do segundo tempo da prorrogação, Musialla chutou em direção ao gol, mas a bola acabou batendo no braço de Cucurella dentro da área. A jogada levantou debate nas redes sociais.

O lance aconteceu quando a partida estava 1 a 1. O árbitro inglês Anthony Taylor, que estava de frente para a jogada, ignorou os protestos dos jogadores da Alemanha e entendeu a ação como não faltosa. Já o VAR optou por não intervir, prevalecendo assim a decisão de campo.

No X, diversos torcedores debateram sobre a jogada. Entre postagens contra e a favor da decisão do árbitro, muitos brasileiros brincaram pelo fato da Alemanha ter sido “prejudicada”, ainda com o 7 a 1 fresco na memória.

O resultado eliminou os donos da casa e colocou os espanhóis na semifinal. A Fúria agora aguarda quem avançar de Portugal e França.

Veja reações na web:

"ain a Alemanha foi assaltada" eu triste com isso pic.twitter.com/bmq0I04b3l — ؘ (@sccpxtw) July 5, 2024

A Alemanha foi assaltada!!! pic.twitter.com/4jFKtCIHe8 — Maior do Mundo (@maiordomundorno) July 5, 2024

Alemanha foi assaltada em casa e acabou eliminada pela Espanha! Kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Pu5lxRYNWf — Marcos Adorno (@adornarcos) July 5, 2024

alemanha foi completamente ASSALTADA, bizarro a arbitragem inglesa que consegue ser PIOR que a br — Ä.rou #CARL1TOS (@ArouDesigner) July 5, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Pênalti? Lance entre Espanha e Alemanha gera debate apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.