Atlético anuncia a contratação do zagueiro Lyanco

O Atlético anunciou, na tarde desta sexta-feira (5), a contratação do zagueiro Lyanco, ex-defensor do Southampton. O Galo desembolsou 4,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 26 milhões na cotação atual). O contrato vai até dezembro de 2028.

Lyanco é brasileiro, no entanto, tem nacionalidade sérvia. Ele está há sete temporadas fora do Brasil. Na última atuou pelo Al-Gharafa, por empréstimo, mas seus direitos econômicos eram do clube inglês.

O Atlético enfrentou a concorrência de outro gigante brasileiro, o Botafogo. No entanto, o projeto atleticano chamou mais atenção do zagueiro. Além disso, foi explicado que o Galo iniciou a negociação primeiro.

Lyanco passou no Brasil por São Paulo, nas categorias de base, e Botafogo. Ele foi vendido em 2017 para o Torino-ITA.

Além de Lyanco, o Galo já confirmou a chegada de Bernard para o meio campo. Todavia, a expectativa é da chegada de, pelo menos, mais dois reforços: o zagueiro Junior Alonso e o volante Fausto Vera.

A chegada de Alonso, aliás, não será um problema. Afinal, o próprio empresário do atleta já deu uma entrevista à imprensa paraguaia e informou que ele será atleta do Galo. Já a situação de Fausto Vera é mais complexa, mas o Galo trata o assunto com otimismo.

