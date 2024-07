Dorival comenta críticas à Seleção: ‘Sempre vão existir’

As atuações da Seleção Brasileira estão sendo bem abaixo do que se esperava nesta Copa América. Em coletiva nesta sexta-feira, dia antes do jogo contra o Uruguai, pelas quartas de final, o técnico Dorival Júnior comentou que o desempenho dos jogadores é parte de um processo.

“Todos sabem que é uma equipe em formação. No período total, estamos há 37 dias juntos, uns 20 períodos oficiais, com todos juntos, todo o elenco. Futebol não pode pular etapas. Temos que encontrar os talentos em um bom sistema coletivo. Nas partidas, erros são mostrados e procuram-se as correções. Críticas vão existir sempre, independente da posição na tabela. Se não me engano, nas últimas duas vezes que fomos campeões da Copa América, passamos em segundo, nas mesmas condições (em 2019 o Brasil foi líder do grupo). O nível de dificuldades das competições tem aumentado. Na Copa América e na Euro, as grandes equipes têm tido situações desconfortáveis. Tivemos muitas evoluções, outros problemas a serem acertados, mas fazem parte do processo. O importante é caminharmos até encontrar o caminho saudável para a equipe que amanhã fará sua oitava partida”, disse o treinador.

Dorival Júnior, inclusive, destacou a importância do duelo contra o Uruguai. O treinador, aliás, disse que a equipe adversária terá problemas contra os brasileiros e que será uma grande partida.

“De um modo geral é um grande clássico sul-americano. Um jogo importante para o Brasil e para o Uruguai. É uma equipe que merece todo respeito, vem em um processo de evolução, assim como o Brasil, que vem encontrando seus caminhos. Não tenho dúvidas que o Uruguai terá problemas contra a nossa equipe. São times que se conhecem, se respeitam, e teremos tudo para ter uma grande partida”, destacou.

Dorival confirma Endrick

Ainda em coletiva, Dorival confirmou a presença de Endrick como titular da Seleção Brasileira. O jovem atleta, afinal, entrará na vaga de Vini Jr, que está suspenso pelo segundo amarelo no jogo contra a Colômbia, ainda pela fase de grupos.

Quem passar do duelo entre Brasil e Uruguai, portanto, fará semifinal na quarta-feira contra a Colômbia ou o Panamá, que se enfrentam às 19h deste sábado. Os brasileiros, aliás, podem voltar a se encontrar na competição.

