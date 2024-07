Neymar toma decisão sobre paternidade em caso extraconjugal

Depois de meses sendo apontado como o pai da filha da modelo Amanda Kimberlly, Neymar decidiu registrar a criança após seus nascimento na última quinta-feira (4). O jogador esteve na maternidade São Luiz Star, em São Paulo, para acompanhar a chegada de Helena. Sua mãe, Nadine, e seu filho mais velho, David Lucca, de 12 anos, também estiveram no local. A informação é do jornalista Léo Dias.

A opção de Neymar foi comprovada através da divulgação de um trecho da certidão de nascimento de Helena, onde consta o nome do astro brasileiro e de Amanda. Foi a primeira vez que a confirmação da paternidade veio a público, já que o jogador nunca confirmou oficialmente até então que era o pai.

Desta forma, a bebê se torna a filha mais nova do ex-Santos, posto até então pertencente a Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. Esta, inclusive, esteve com o jogador logo após a saída dele da maternidade.

Caso extraconjugal

Neymar e Amanda teriam se envolvido durante o período final da gravidez de Bruna Biancardi, em outubro no ano passado. Ainda assim, já circulavam informações sobre a possível paternidade do jogador quanto à gravidez de Amanda desde janeiro. O atacante do Al Hilal, inclusive, teria proposto a realização de um teste de DNA, mesmo com a desconfiança de familiares do ex-Santos de que Helena seria mesmo filha de Neymar.

Os dois estiveram juntos em Barcelona durante uma folga de Neymar no clube árabe, justamente nove meses antes da previsão para o nascimento de Helena. O atacante foi visto em uma boate na cidade, acompanhado de uma mulher loira e outra morena. Após a noticia ser divulgada na época, Bruna fez um desabafo nas redes sociais, afirmando estar “decepcionada”.

De acordo com pessoas próximas à modelo, Neymar e Amanda tinham uma “amizade colorida” de anos, anterior a relação do jogador com Biancardi. Amigos e familiares, inclusive, sabiam desta proximidade.

