Reações de Cristiano Ronaldo e Mbappé em duelo na Eurocopa viralizam

O histórico duelo entre Cristiano Ronaldo e Mbappé na Eurocopa rendeu uma chuva de reações dentro e fora de campo. A dupla de Portugal e França teve momentos de trocas antes da partida, com direito a olhar de admiração de CR7 e o tradicional “si” do português sendo falado pelo francês.

As principais interações ficaram por conta do encontro dentro do túnel, antes da entrada em campo. Em um primeiro momento, Mbappé apareceu sozinho. O astro do Real Madrid acabou de forma mais tímida entoando o grito que ficou famoso nas bocas e nos gestos do português: “si”. Um pouco depois, Cristiano surgiu e trocou palavras com o francês e o árbitro da partida. Mais próximo da entrada em campo, CR7 foi visto olhando com um sorriso para Mbappé, que mostrava um semblante concentrado.

Veja reações dos jogadores:

Que cena, Mbappé deve estar maluco.. https://t.co/0QIVD66wZe — Kylian Mbappé Brasil (@MbappeBrasiI) July 5, 2024

A OLHADINHA DO CRISTIANO PRO MBAPPÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/dCan2Vkwd2 — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 5, 2024

Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, esto es histórico pic.twitter.com/x1ti8FAf0R — REAL MADRID FANS (@AdriRM33) July 5, 2024

Simplesmente o Mbappé metendo o SIIIIU do Cristiano Ronaldo do nada KKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/lR4RS4EChr — Kylian Mbappé Brasil (@MbappeBrasiI) June 30, 2024

Já dentro de campo, como capitães de suas seleções, a dupla disputou a moeda. Cristiano Ronaldo pareceu brincar com a situação, mostrando um ar mais leve que o francês.

Com a bola em jogo, o placar de 0 a 0 se manteve até o fim do tempo normal, com CR7 e Mbappé tendo atuações discretas. O francês, inclusive, acabou substituído no intervalo da prorrogação. Já na disputa de pênaltis, Cristiano Ronaldo abriu para Portugal, convertendo sua batida. Mbappé nem precisou executar sua cobrança, já que o português João Félix desperdiçou sua cobrança.

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo já anunciou que se despede da Eurocopa. Enquanto Mbappé, de 25 anos e que ainda deve disputar outras edições, pode conquistar mais um título com a sua seleção. A França encara a Espanha na final.

